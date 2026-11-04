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04.11.2026 06:31:28
POONGSAN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
POONGSAN hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2127,72 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1176,00 KRW je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,34 Prozent auf 108,92 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90,51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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