Leo Holdings Aktie
ISIN: KYG5463L1216
|
11.06.2026 18:35:24
Pope Leo bows to migrants' 'dignity' in Gran Canaria
The pope visited the port of Arguineguin, a flashpoint of a migration crisis in the Canary Islands. He argued European leaders cannot claim human dignity while allowing the Mediterranean to become an "unmarked grave."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!