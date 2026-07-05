Leo Holdings Aktie
ISIN: KYG5463L1216
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05.07.2026 14:43:20
Pope Leo calls on Europe to do more for migrants
The pontiff's trip to the migration frontline of Lampedusa underscored a stark message for Europe and the United States as intolerance and indifference rise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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