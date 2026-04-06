Sunday Aktie
WKN: 565235 / ISIN: JP3336100007
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06.04.2026 12:11:20
Pope Leo condemns using God to justify war in Palm Sunday mass
The pope has said God rejects the prayers of those who wage war and have "hands full of blood." Leo has also prayed especially for Christians in the Middle East during a Palm Sunday Mass.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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