Leo Holdings Aktie
ISIN: KYG5463L1216
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09.11.2026 19:43:22
Pope Leo draws 2.5 million in Buenos Aires, renews warning over Milei's austerity
An estimated 2.5 million people have attended Pope Leo's mass in Buenos Aires, his largest gathering yet. The pontiff once called for protecting the vulnerable as President Milei cuts disability care and social services.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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