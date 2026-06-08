LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
|
08.06.2026 13:23:23
Pope Leo in Spain: More than a million line Madrid streets
Huge crowds welcomed Pope Leo XIV to Madrid on Sunday. The pontiff is on a five-day trip around Spain during which he is meeting vulnerable people such as migrants and the homeless, and promoting "genuine human values."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!