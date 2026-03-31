Leo Holdings Aktie
ISIN: KYG5463L1216
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31.03.2026 09:03:45
Pope Leo tells Monaco to use 'gift of smallness' for good
Pope Leo XIV decried the widening gap between the rich and poor during a visit to the tiny European principality. He called on the ultra-wealthy residents of the tax haven to channel their prosperity toward justice.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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