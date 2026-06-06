Leo Holdings Aktie
ISIN: KYG5463L1216
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06.06.2026 08:19:51
Pope Leo to focus on immigration, social justice in visit to Spain
Pope Leo XIV will begin a weeklong trip to Spain, turning papal attention back to Europe and its Christian roots. The Pope will also meet with some victims of sexual abuse by Catholic clergy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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