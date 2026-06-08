Leo Holdings Aktie
ISIN: KYG5463L1216
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08.06.2026 19:35:25
Pope Leo urges Spain's church to listen to abuse victims
Leo called on Catholic clergy to develop a "culture of care" to fight the "scourge of abuse." The pontiff also spoke to Spain's parliament where he emphasized dignity for all people, including migrants.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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