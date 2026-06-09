Leo Holdings Aktie
ISIN: KYG5463L1216
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09.06.2026 15:59:22
Pope Leo urges Spain's church to listen to abuse victims
Leo called on Catholic clergy to develop a "culture of care" to fight the "scourge of abuse." The pontiff also implored Spain's parliament to treat migrants with dignity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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