Leo Holdings Aktie
ISIN: KYG5463L1216
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10.11.2026 14:51:23
Pope Leo vs. Javier Milei: How political is the pope?
Pope Leo XIV's tour of South America has drawn huge crowds — and a measure of political controversy. Perceived criticism of Argentina's leader, and earlier rebukes of Donald Trump, offer a glimpse into papacy politics.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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