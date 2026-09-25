Leo Holdings Aktie
ISIN: KYG5463L1216
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25.09.2026 16:07:26
Pope Leo XIV criticizes AI, assisted dying on France arrival
The pope has landed in Paris for a four-day trip. Received by President Emmanuel Macron, Leo warned about the risks of AI and criticized France's limited legalization of assisted dying.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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