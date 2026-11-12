WELCOME HOLDINGS AD Aktie
WKN DE: A0X8UN / ISIN: BG1100074084
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12.11.2026 05:43:22
Pope Leo XIV returns to Peru to a big welcome, calls it his 'homeland'
An estimated 3 million people greeted Pope Leo XIV in Lima as the Peruvian-citizen pontiff began a six-day homecoming visit to the country where he spent two decades as a missionary and bishop.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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