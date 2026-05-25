Pope Leo's AI Encyclical Has Landed. It Offers Wisdom for Big Tech, Goverments and You

Wisdom Holdings Group Aktie
WKN DE: A1W2MH / ISIN: KYG9722N1007
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25.05.2026 14:12:16
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Magnifica Humanitas, which translates to "magnificent humanity," advocates for a moral framework for AI that aims to safeguard the future of humankind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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