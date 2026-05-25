Wisdom Holdings Group Aktie

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WKN DE: A1W2MH / ISIN: KYG9722N1007

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25.05.2026 14:12:16

Pope Leo's AI Encyclical Has Landed. It Offers Wisdom for Big Tech, Goverments and You

Magnifica Humanitas, which translates to "magnificent humanity," advocates for a moral framework for AI that aims to safeguard the future of humankind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Hoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100er Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX kann zum Wochenstart klar steigen. Der DAX zeigt sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wird aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.
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