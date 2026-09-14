POPER: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

POPER gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,75 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 9,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat POPER in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 339,9 Millionen JPY im Vergleich zu 341,7 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at