POPER: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

POPER präsentierte in der am 11.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,84 JPY. Im Vorjahresviertel waren 21,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 364,9 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 346,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at