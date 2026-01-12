|
12.01.2026 06:31:29
POPLAR gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
POPLAR präsentierte am 09.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,08 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,40 Prozent zurück. Hier wurden 2,90 Milliarden JPY gegenüber 2,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!