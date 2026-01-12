POPLAR gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

POPLAR präsentierte am 09.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,40 Prozent zurück. Hier wurden 2,90 Milliarden JPY gegenüber 2,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at