POPLAR veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

POPLAR hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,22 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,02 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte POPLAR 2,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at