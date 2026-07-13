POPLAR: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

POPLAR präsentierte am 10.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,53 JPY gegenüber 3,73 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat POPLAR in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,94 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,97 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at