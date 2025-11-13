Poppins: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Poppins hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Poppins hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,58 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Poppins 8,42 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at