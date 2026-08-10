Poppins stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Poppins hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 59,59 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,670 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 9,48 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at