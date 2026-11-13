Poppins veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Poppins hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 23,96 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Poppins 25,37 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,42 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,12 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at