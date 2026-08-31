PopReach: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PopReach hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresviertel hatte PopReach -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 65,6 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 11,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PopReach 74,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at