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31.08.2026 06:31:29
PopReach: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PopReach hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresviertel hatte PopReach -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 65,6 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 11,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PopReach 74,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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