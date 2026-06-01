PopReach informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PopReach hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat PopReach mit einem Umsatz von insgesamt 60,8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at