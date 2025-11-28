PopReach legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PopReach stellte am 26.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 67,4 Millionen CAD – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PopReach 60,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

