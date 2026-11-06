Popular Estate Management legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Popular Estate Management hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,05 INR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at