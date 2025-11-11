Popular Estate Management stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Popular Estate Management hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,200 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at