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11.05.2026 06:31:29
Popular Estate Management stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Popular Estate Management hat sich am 09.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,140 INR je Aktie erzielt worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,210 INR. Im Vorjahr waren -0,250 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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