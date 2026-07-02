Recall Holdings Aktie
WKN DE: A1W8HU / ISIN: AU000000REC5
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02.07.2026 20:51:33
Popular Potato Chips Face FDA's Most Serious Recall: What to Know
Utz Quality Foods voluntarily recalled select varieties of potato chips due to potential salmonella contamination in the seasoning powder.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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