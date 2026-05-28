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28.05.2026 06:31:29
Popular Vehicles and Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Popular Vehicles and Services hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,70 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,930 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 17,54 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,72 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,750 INR. Im Vorjahr waren -1,470 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 63,81 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Popular Vehicles and Services 54,09 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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