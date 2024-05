Popular Vehicles and Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Popular Vehicles and Services hat am 28.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 12,05 INR. Im letzten Jahr hatte Popular Vehicles and Services einen Gewinn von 51,10 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 56,16 Milliarden INR – ein Plus von 15,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Popular Vehicles and Services 48,75 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at