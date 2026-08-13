Popular Vehicles and Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Popular Vehicles and Services hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Popular Vehicles and Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,230 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,11 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,90 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at