Popular Vehicles and Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Popular Vehicles and Services hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Popular Vehicles and Services im vergangenen Quartal 15,30 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Popular Vehicles and Services 15,13 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at