Popular Vehicles and Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Popular Vehicles and Services hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 INR, nach -1,370 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,85 Milliarden INR – ein Plus von 30,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Popular Vehicles and Services 13,65 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at