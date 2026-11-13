Popular Vehicles and Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Popular Vehicles and Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 20,89 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Popular Vehicles and Services 15,30 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at