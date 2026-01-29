Popular: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Popular hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 3,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Popular 2,51 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,12 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 12,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 8,56 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Popular mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at