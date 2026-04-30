Porch Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Porch Group hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Porch Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 121,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porch Group einen Umsatz von 104,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at