Porch Group Aktie
WKN DE: A2QK2W / ISIN: US7332451043
|
05.06.2026 04:08:01
Porch Group Mixes SaaS and Insurance — a tough combo to win with
On May 12, 2026, Matt Ehrlichman, CEO, Chairman, and Founder of Porch Group (NASDAQ:PRCH), disclosed the sale of 122,881 shares of common stock in an open-market transaction, as reported in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($10.52); post-transaction value based on May 12, 2026 market close ($10.33).* 1-year price change calculated using June 3, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porch Group Inc Registered Shs
|
27.04.26
|Ausblick: Porch Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Porch Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Porch Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Porch Group Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Porch Group Inc Registered Shs
|8,28
|-4,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX stabil -- Wall Street uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt verbucht vor dem Wochenende Gewinne. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.