Porch Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Porch Group hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porch Group 0,310 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 124,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porch Group einen Umsatz von 100,4 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 USD. Im Vorjahr hatten -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Porch Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 482,41 Millionen USD im Vergleich zu 437,85 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at