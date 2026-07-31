Porch Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Porch Group hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 140,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at