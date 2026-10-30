Porch Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Porch Group hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,10 USD. Im letzten Jahr hatte Porch Group einen Gewinn von -0,100 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 143,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 118,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at