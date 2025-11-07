Porch Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Porch Group hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 118,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porch Group 111,2 Millionen USD umgesetzt.

