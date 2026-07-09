Porn site company fined £630,000 over failed age checks

Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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09.07.2026 13:29:31
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Ofcom has fined a slew of sites it says are failing to prevent children accessing their adult content.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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