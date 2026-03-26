PORR Aktie

PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ausblick 26.03.2026 10:28:00

PORR-Aktie dennoch in Rot: Gewinn in 2025 deutlich vergrößert

PORR-Aktie dennoch in Rot: Gewinn in 2025 deutlich vergrößert

Der börsennotierte Baukonzern PORR hat im vergangenen Jahr 2025 einen Gewinn von 136,7 Millionen Euro gemacht.

Ein Plus von 25,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2024, wie PORR am Donnerstag mitgeteilt hat. Auf das laufende Jahr 2026 blicke man zuversichtlich. Gegen steigende Energiepreise infolge des Iran-Krieges sei man vorerst preislich abgesichert. Im Fall eines längeren Konfliktes, könnten sich aber Auswirkungen auf die Materialpreise ergeben, heißt es in der Aussendung.

Der Umsatz wurde 2025 um 1,7 Prozent auf rund 6,3 Milliarden Euro gesteigert. Der Auftragseingang stieg um 14,1 Prozent auf 7,8 Mrd. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug 196,7 Mio. Euro, ein Plus von über 24 Prozent. Das Unternehmen führt das Ergebnis auf "eine Kombination aus Kosteneinsparungen, höherer Effizienz, einer Leistungssteigerung sowie einem verbesserten Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen" zurück. Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten ging im Jahresvergleich um knapp zwei Prozent auf gut 20.800 zurück.

"Wir haben 2025 große Projekte in unseren Heimmärkten wie Österreich, Polen und Rumänien bearbeitet", lässt Vorstandschef Karl-Heinz Strauss das Jahr Revue passieren. Gut gelaufen seien dabei sowohl der Infrastrukturbereich als auch der Hochbau. "Die PORR ist mit ihrer ausgeprägten Infrastrukturexpertise in allen sieben Heimmärkten klar auf Schiene, um auch 2026 einen Wachstumserfolg liefern zu können", blickt er dann nach vorn. Die Lage in Nahost könne aber "zusätzliche wirtschaftliche Unsicherheiten verursachen". In weiterer Folge könnten auch die Materialien teuerer werden. Aber auch hier sei man durch entsprechende Vertragsklauseln und eine Vorzeitige Beschaffung abgesichert.

Im Wiener Handel verliert die PORR-Aktie zeitweise 3,13 Prozent auf 34,00 Euro.

spo/ivn

(APA)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

PORR-Aktie leicht im Minus: Chef bemängelt lahmenden Wohnungsbau

Bildquelle: PORR

Nachrichten zu PORR AG

mehr Nachrichten

Analysen zu PORR AG

mehr Analysen
06.03.26 PORR Hold Warburg Research
05.03.26 PORR buy Warburg Research
10.12.25 PORR buy Warburg Research
25.11.25 PORR accumulate Erste Group Bank
20.11.25 PORR Kauf Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PORR AG 34,00 -3,13% PORR AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren abwärts. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen