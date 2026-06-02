UBM Development Aktie
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
|Kapitalspritze
|
02.06.2026 17:54:00
PORR-Aktie etwas tiefer: Hybridkapital für UBM
Die Konditionen für das Kapital orientieren sich laut PORR an jenen marktüblichen Bedingungen, die die UBM im Rahmen ihres "UBM Green Hybrid Bonds 2025" auch internationalen Investoren angeboten hat. Die beiden Unternehmen verbindet eine langjährige Partnerschaft, bei der die PORR zahlreiche Bauausführungen für UBM-Projektentwicklungen übernimmt, während die UBM im Gegenzug Projekte der Marke "Porr Living" vertreibt.
Künftig soll insbesondere die Entwicklung von leistbarem Wohnraum in den Fokus rücken. "Die PORR und die UBM wollen in Zukunft verstärkt zusammenarbeiten und diese Partnerschaft angesichts geänderter Marktbedingungen und bei laufender Evaluierung weiter intensivieren", erklärte PORR-CEO Karl-Heinz Strauss. Großes Potenzial sehe das Unternehmen beim Vertrieb der konzerneigenen Wohnbau-Lösungen. Unter der Marke "Porr Living" errichtet der Baukonzern Wohnungen in Elementbauweise zu Baukosten von rund 2.000 Euro pro Quadratmeter.
Die PORR-Aktie gab im Heimathandel letztlich 0,25 Prozent auf 39,95 Euro ab. Die UBM-Aktie gab derweil 0,29 Prozent auf 17,40 Euro nach.
ivn/spo
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UBM Development AG
|
01.06.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
29.05.26
|Handel in Wien: ATX Prime steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
28.05.26
|UBM Development-Aktie in Grün: Q1 mit Gewinnplus (APA)
|
26.05.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
19.05.26
|Börse Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
18.05.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
18.05.26