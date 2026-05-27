PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
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27.05.2026 08:17:00
PORR-Aktie im Fokus: Operativen Gewinn im ersten Quartal deutlich gesteigert
Die Umsatzerlöse gingen um 1,5 Prozent auf 1,25 Mrd. Euro zurück und der Personalstand verringerte sich von 20.139 auf 19.939.
Auftragseingang erstmals über 10 Mrd. Euro
Der Auftragseingang floriert - die Neubestellungen legten gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von 1,5 Mrd. auf 1,8 Mrd. Euro zu, ein Plus von fast 15 Prozent. Der Orderbestand wuchs um 13,5 Prozent und knackte damit erstmals knapp die 10-Milliarden-Euro-Marke, wie der Konzern weiters bekanntgab.
Den Ausblick auf die Ergebnisse im Gesamtjahr 2026 bestätigte das Unternehmen: Auf Basis des hohen Auftragsbestands sowie der erwarteten Marktentwicklung geht der Vorstand den Angaben zufolge "von einer moderat positiven Leistungs- und Umsatzentwicklung sowie einer Steigerung der EBIT-Marge" aus. Unverändert bleibt das langfristige Ziel einer EBIT-Marge von 3,5 Prozent bis 4,0 Prozent bis 2030. 2025 wies die PORR eine EBIT-Marge von 3,1 Prozent aus.
kre/ivn
ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com
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