PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Aktienrückkauf
|
08.10.2026 17:53:00
PORR-Aktie legt kräftig zu: Angekündigtes Rückkaufprogramm lässt Anleger jubeln
Höchstens 392.782 Aktien bzw. 1 Prozent des Grundkapitals will das Unternehmen erwerben - zu einem Preis zwischen 1,0 Euro und "maximal 10 Prozent über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Aktienrückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage", teilte PORR mit. Derzeit hält PORR keine eigenen Aktien.
Das Rückkaufprogramm startet am 14. Oktober und soll voraussichtlich am 31. März 2027 enden. Letztlich standen die PORR-Aktien an der Wiener Börse 3,99 Prozent höher bei 31,25 Euro.
bel/pro
ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com
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