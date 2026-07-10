PORR-Aktie sackt ab: Großaktionär IGO Industries verkauft Aktienpaket

Der börsennotierte Baukonzern PORR hat laut eigenen Angaben einen Anteilsverkauf durch seinen Großaktionär IGO Industries verzeichnet.

Die Gruppe veräußere vier Prozent der PORR -Aktien, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dadurch steige der Streubesitz auf 56,6 von zuvor 52,6 Prozent. Der Anteil des aus IGO und der Strauss-Gruppe bestehenden Syndikats sinke auf 43,4 Prozent, wobei die Kontrollverhältnisse unberührt blieben.

PORR-Chef Karl-Heinz Strauss erhofft sich von dem Schritt eine liquidere Aktie. Das gilt ebenso für eine höhere Attraktivität für Anleger.

Im Wiener Handel zeigte sich die PORR-Aktie schließlich 10,39 Prozent im Minus bei 38,80 Euro.

phs

APA