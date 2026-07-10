PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Anteilsverkauf
|
10.07.2026 18:06:00
PORR-Aktie sackt ab: Großaktionär IGO Industries verkauft Aktienpaket
Die Gruppe veräußere vier Prozent der PORR-Aktien, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dadurch steige der Streubesitz auf 56,6 von zuvor 52,6 Prozent. Der Anteil des aus IGO und der Strauss-Gruppe bestehenden Syndikats sinke auf 43,4 Prozent, wobei die Kontrollverhältnisse unberührt blieben.
PORR-Chef Karl-Heinz Strauss erhofft sich von dem Schritt eine liquidere Aktie. Das gilt ebenso für eine höhere Attraktivität für Anleger.
Im Wiener Handel zeigte sich die PORR-Aktie schließlich 10,39 Prozent im Minus bei 38,80 Euro.
phs
APA
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Bildquelle: PORR
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