PORR-Aktie stark gesucht: PORR kündigt Aktienrückkauf an

Bis zu zwei Prozent des Grundkapitals (785.565 Aktien) werden zweckfrei erworben, teilte das Unternehmen am Montag mit. Zusammen mit den schon gehaltenen eigenen Aktien wird PORR am Ende bis zu 2,6 Prozent des Grundkapitals halten. Für die Aktion sind maximal 10 Mio. Euro Kapital vorgesehen.

An der Börse in Wien gewinnen Papiere von PORR am Montag zeitweise 5,00 Prozent auf 9,45 Euro.

tsk/bel

(APA)