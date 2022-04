PORR-Aktie unter Druck: PORR findet neuen Finanzvorstand

Der frühere Abschlussprüfer des Unternehmens, Klemens Eiter (51), wird die Nachfolge des ehemaligen CFO Andreas Sauer per 1. Mai antreten, wie die PORR am Freitag in einer Aussendung offiziell mitteilte. Der Aufsichtsrat habe Eiter einstimmig zum Mitglied des Vorstands und zum neuen CFO bestellt. Der Finanzprofi bringe seine langjährige Erfahrung im Bausektor und seine umfangreiche Kapitalmarkt-Expertise mit an Bord.

Sauer hatte sein Mandat vergangenen Sommer "aus persönlichen Gründen" überraschend per Ende August zurückgelegt. Das war knapp davor, Mitte Juli, bekanntgegeben worden.

Eiter war bis zum Jahresabschluss 2019 für die BDO Austria als Abschlussprüfer der PORR tätig. Seine Abkühlphase dauerte bis April 2022. Konzernchef Karl-Heinz Strauss fungierte interimistisch auch als Finanzvorstand.

PORR-Aktien verloren am Freitag in Wien letztlich 3,36 Prozent auf 12,08 Euro.

kre/tsk

(APA)